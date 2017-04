Arjen Robben had Bayern naar de finale kunnen schieten. Arjen Robben had Bayern naar de finale kunnen schieten.

Bayern München ligt uit de Duitse beker. Dortmund won de halve finale bij Bayern met 2-3. Maar het had er anders kunnen uitzien als Bayern bij een 2-1-voorsprong zijn kansen had afgewerkt. Arjen Robben liet de grootste liggen iets na het uur. Vier minuten later viel de gelijkmaker.