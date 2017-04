Hein Vanhaezebrouck mag niet klagen over het niveau van zijn ploeg in Play-off I. Gisteren won AA Gent op het veld van Zulte Waregem. De kiem voor die overwinning werd al meteen na de aftrap gelegd. Gent pakte uit met 32 geslaagde passes in 90 seconden. Zulte Waregem liep achter een ongrijpbare bal. Uiteindelijk werd het wel niet gevaarlijk en eindigde de actie bij Coulibaly.