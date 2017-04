Ex-veldrijder Vanthourenhout zet verbluffende tijd neer op Antwerp 10 Miles

Naast Sven Vanthourenhout deden er ook andere topsporters mee. Voor triatlete Sofie Goos was de Antwerp 10 Miles haar eerste grote wedstrijd sinds ze vorig jaar zonder reden werd neergestoken in het Park Spoor Noord.

De 36-jarige triatlete kwam als vierde vrouw over de streep. Ze legde het parcours af in 59'13". De 10 Miles was voor haar een test om te kijken hoe ze er aan toe is na de lange revalidatie. Over twee weken loopt Goos een halve triatlon in Lissabon.

Bokser Sugar Jackson was ook van de partij. Hij kwam moe maar voldaan over de finishlijn. "Het was voor mij de ideale gelegenheid om mijn conditie te testen en zo te zien zit dat wel nog goed", zei Jackson achteraf aan de Gazet van Antwerpen.