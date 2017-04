Belgische bookmaker betaalt al winst uit aan wie Anderlecht als kampioen voorspelde

Op speeldag 5 van Play-off 1 ontvangt Anderlecht donderdag in het Constant Vanden Stock-stadion Charleroi. AA Gent trekt dinsdag naar Zulte Waregem en Brugge kijkt woensdag in eigen huis Oostende in de ogen. Volgende zondag staan op speeldag 6 onder meer de duels AA Gent-Anderlecht en Club Brugge-Zulte Waregem op de kalender.