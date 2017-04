Barcelona geeft Real koekje van eigen deeg met kleedkamerfoto

Zoek de zeven verschillen. Zoek de zeven verschillen.

Barcelona won gisteren een zinderende Clasico in het hol van de leeuw. De vreugde was zo groot dat de club achteraf een prikje uitdeelde aan Real Madrid. Barcelona postte een foto op Instagram van de spelers in de kleedkamer van Bernabeu. Een foto die wel heel erg doet denken aan het kiekje dat Real vorig jaar postte na de Clasico-zege in Camp Nou.