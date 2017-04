Ibrahimovic stelt fans gerust: "Ik beslis wanneer ik met pensioen ga"

Ibrahimovic denkt niet aan stoppen. Ibrahimovic denkt niet aan stoppen.

Zlatan Ibrahimovic viel in de Europa League tegen Anderlecht geblesseerd uit en is hoogstwaarschijnlijk out voor de rest van het seizoen. Her en der werd al gevreesd voor zijn carrière, maar de Zweedse spits stelt iedereen gerust. "Opgeven is geen optie."