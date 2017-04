Bart De Wever na zijn eerste marathon: "Antwerpen is groter dan ik dacht"

From the fattest to the fittest ("Van de dikste naar de kwiekste") in 5 jaar tijd. Als ik dat kan, dan kan iedereen dat.

"Eens een keer rond Antwerpen lopen, dat kost je wel wat tijd. In de laatste 5 kilometer deed alles pijn. Dan is het op wilskracht doorlopen."

"Het is moeilijk te beschrijven wat zo'n marathon inhoudt. 42 kilometer is eindeloos. Eindeloos. Maar ik heb gelukkig wel een redelijke tijd gelopen: 4 uur en 13 minuten is beter dan verwacht."

"Ik heb me onderweg afgevraagd waarom ik dit doe. Uiteindelijk is het gewoon een uitdaging. From the fattest to the fittest ("Van de dikste naar de kwiekste") in 5 jaar tijd. Als ik dat kan, dan kan iedereen dat."

"Wat mijn volgende uitdaging wordt? Daar ga ik eens goed over nadenken. Maar ik zal er in elk geval langer over nadenken dan vorige keer (lacht). Volgend jaar opnieuw? Dat durf ik nu nog niet te zeggen."