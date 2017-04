En of er ook in Play-off II heerlijke goals worden gemaakt...

In minuut 89 keek KV Kortrijk op eigen veld nog tegen een 1-3-achterstand aan tegen Eupen. Totovitski kon eerst met een gelukje de aansluitingstreffer scoren en vier minuten later was er het moment van Sidy Sarr. De 20-jarige Senegalees ging zijn kans van wel heel ver en het leer belandde ook wondermooi tegen het net.

"Hij nam de bal vol risico", beschreef Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge de goal. "Ik probeerde nog snel terug te lopen, maar de bal paste perfect."