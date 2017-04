VIDEO: Anderlecht leeft ontspannen toe naar match tegen United met tennisvoetbal in park

Een aandachtige Brit wandelde in het park van Castlefield in Manchester en merkte op dat de Anderlecht-spelers er een rustige training hielden. Op het filmpje is te zien dat Weiler zijn ploeg een potje tennisvoetbal laat spelen over een gracht.

De Engelsman verwelkomt de Brusselaars. "Welcome to Manchester. Are you doing good, boys?" De spelers konden het wel appreciëren, vooral Frank Acheampong die een sprongetje maakt en zwaait naar de camera.