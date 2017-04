VIDEO: tennispartij verstoord door ... luidruchtige vrijpartij

Frances Tiafoe grijnst als hij beseft wat er gaande is. Frances Tiafoe grijnst als hij beseft wat er gaande is.

Hilariteit alom op het Challengertoernooi in Sarasota: een vrijpartij in een naburig appartement is te horen tot op de tennisbaan. "Zo goed kan het niet zijn", is na enige tijd de al even hilarische reactie van Frances Tiafoe.