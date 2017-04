Spaanse politie had Jan Boskamp bijna in de gevangenis gegooid

Boskamp was door de Nederlandse tv-zender Ziggo Sport uitgenodigd om het veelbesproken duel tussen Real Madrid en Bayern München in de kwartfinales van de Champions League door te lichten. Niet in een tv-studio, maar op het heilige Madrileense gras.

"Lekker om hier te staan, hé", wierp de presentator van Ziggo Boskamp net voor de partij voor de voeten. "Nou, dat weet ik niet", antwoordde Boskamp.

"Daarnet stonden we hier ook al en wou ik effe het gras voelen, maar die gozer van Real werd helemaal gek. Hij gooide me bijna de gevangenis in. Dat was niet zo lekker."

"We hebben zowat de hele veiligheidsdienst van Real Madrid op ons dak gehad, maar we staan hier nog", besloot de Ziggo-presentator.