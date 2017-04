VIDEO: David Villa scoort in MLS vanaf 50 meter

New York was iets voor het uur door Jack Harrison op voorsprong gekomen. De zege was evenwel pas zeker in de 90e minuut. Op een tegenaanval tussen twee verdedigers ging Villa zijn kans van iets over de middenlijn. De Jamaïcaanse doelman Andre Blake liet zich verrassen.

Volgens het Amerikaanse tv-kanaal ESPN bevond Villa zich op 48,9 meter van het doel. Voor Villa was het de vierde goal van het seizoen, de 45e uit zijn MLS-carrière. Die begon hij in 2015.

Het was de derde zege in zes competitieduels voor New York, dat daarmee voorlopig op de eerste plaats komt in de Eastern Conference met 10 punten.