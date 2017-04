Muziek in de kleedkamer is niet nieuw, maar spelers die zichzelf moed inzingen met een gezamenlijke zangstonde wel. De spelers van Billericay Town, een Engelse amateurclub waarvoor onder meer ex-Liverpool-speler Konchesky voetbalt, wanen zich even "The World's Greatest". En blijkbaar helpt het, want Billericay Town won uiteindelijk ook de finale van de Ryman League Cup.