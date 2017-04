VIDEO: Oss laadt de batterijen na Roubaix weer op met een potje basgitaar

@Daniel87Oss Daniel Oss hielp BMC-kopman Greg Van Avermaet mee aan de zege in Roubaix. Daniel Oss hielp BMC-kopman Greg Van Avermaet mee aan de zege in Roubaix.

BMC-renner Daniel Oss heeft meer dan zijn rol gespeeld in de zege van kopman Greg Van Avermaet zondag in Roubaix. De flamboyante Italiaan zette Van Avermaet in een zetel en reed zich helemaal leeg in de finale. Oss, die bekendstaat als een muziekliefhebber, doet op zijn eigen manier weer energie op.