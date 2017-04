Stybar gaat onderuit bij de verkenning van Parijs-Roubaix

Voor het overige kende Quick-Step een vlekkeloze verkenning, ook al was de persbelangstelling massaal. "Vooral in het begin was er veel chaos door de vele fotografen en camera's. Ik ben blij dat er niemand gevallen is. Zo'n dag als vandaag is gevaarlijker dan de wedstrijd zelf", vindt Peeters.

Bij Quick-Step reden ze zelfs tot op de piste van Roubaix. "Dat was een ingeving van het moment. Het was mogelijk, dus waarom niet? Alles is perfect verlopen."