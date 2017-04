VIDEO: Twente-omroeper in minuut 77: "Gelieve het stadion meteen te verlaten"

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Voor zo ver ik weet geldt dit niet voor de commentator, spelers, technische staf en arbitrage. Wat is hier aan de hand?", vroeg de aanwezige NOS-journalist zich hardop af.

Even later kwam het antwoord op zijn vraag: de politie had bevolen om het bericht om te roepen, omdat ze Vak P, waar de harde kern van FC Twente zit, wilde uitkammen.

"Aanleiding zijn signalen van mogelijke drugshandel", klonk het bij FC Twente na de wedstrijd. "We zijn volledig verrast door deze actie. We hebben de oproep gelanceerd op last van de politie. Zodra er meer bekend is over het precieze hoe en waarom zullen we meer informatie verstrekken."