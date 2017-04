Met 10,98 in de spits: Braziliaanse club maakt met rugnummers reclame voor supermarkt

De spelers van Fluminense de Feira waren al wandelende reclameborden, maar nu gaat de clubleiding nog een stapje verder.

De club heeft namelijk ook zijn rugnummers verkocht, aan een lokale supermarkt. Zo loopt de nummer 5 van de club nu rond met rugnummer 5,98. Ofwel de prijs voor shampoo in de winkel.

De spits, rugnummer 10,98, maakt dan weer reclame voor pizza's. Het nummer 20,98 wil de lokale fans dan weer scheerschuim aansmeren. Enzovoort.

"We zijn afhankelijk van dit soort constructies om een gezonde club te kunnen blijven", verantwoordt de leiding de beslissing. "We krijgen een dag op voorhand de aanbiedingen en de prijslijst van de winkel. Die koppelen we dan aan de rugnummers en de shirts worden meteen geprint."