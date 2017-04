Juventus-verdediger Chiellini is doctorandus in de economie

"Hij is zowel een kampioen op het veld als in zijn studie", jubelt Juventus op zijn website. "In naam van de hele club en alle supporters: bravo, doctorandus Chiello!"

Chiellini studeert al een aantal jaar economie in zijn vrije tijd. In 2010 behaalde hij zijn eerste diploma, nu ook zijn meestergraad.

De 32-jarige verdediger zocht het voor het onderwerp van zijn scriptie niet al te ver: "Het businessmodel van Juventus FC vanuit een internationaal kader". De jury was lovend. Chiellini studeerde cum laude af.