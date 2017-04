Dustin Johnson niet de eerste met vreemde blessure: van Kim Clijsters tot Michael Jordan

Rio Ferdinand geraakte in januari 2001 geblesseerd aan de knie door televisie te kijken. De verdediger, toen nog actief bij Leeds United, had zich op een vrije dag in de zetel gezet met de benen op de salontafel.

Toen Ferdinand enkele uren later opstond, voelde hij een scherpe pijn in de knie die fel was opgezwollen. Het resultaat was een peesontsteking.