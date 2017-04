Van Echelpoel: "Hopelijk heeft Tom 3 velo's bij in Roubaix"

Jef Van Echelpoel verkocht vanochtend in Mol T-shirts met als opschrift: "Assem goa lek een raket, dan hedde Boewene gefret". De opbrengst gaat naar een goed doel.

"Vandaag hebben we ongeveer 200 T-shirts verkocht. Morgenvroeg laten we er nog drukken voor de komende dagen. In Roubaix gaan we niet met een kraam staan. Dat is een koers die je vanuit je zetel moet zien", vindt Van Echelpoel.