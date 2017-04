Spanning op de gezichten van de spelers. Spanning op de gezichten van de spelers.

Opschudding aan de ontbijttafel bij Heerenveen wanneer de politie de spelers wil spreken over verboden middelen. Reza, met een kom ontbijtgranen in de hand, schrikt zich een hoedje. Een paar spelers vinden al snel de verborgen camera, maar een boze agent met acteertalent zet hen meteen op hun plaats. De opluchting is groot als blijkt dat het inderdaad om een grap gaat.