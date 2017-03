Lookalike van Cancellara fietst mee met Johan Museeuw en Ruben Van Gucht

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Lookalike van Cancellara rijdt naast Museeuw en Ruben: "Johan twijfelde zelf ook" Lookalike van Cancellara rijdt naast Museeuw en Ruben: "Johan twijfelde zelf ook"

Ruben Van Gucht heeft tijdens zijn tocht opmerkelijk bezoek gekregen. Een lookalike van Fabian Cancellara peddelde een tijd mee over het parcours van de Ronde van Vlaanderen. "Het is mijn broer", liet de gepensioneerde renner weten via Twitter.