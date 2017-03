VRT Boonen maakte een foto tijdens zijn training. Boonen maakte een foto tijdens zijn training.

Tom Boonen is zich goed aan het voorbereiden voor de Ronde van Vlaanderen. Op Instagram postte hij een foto waar hij vlak achter de scooter van Johan Vansummeren rijdt. De generatiegenoot van Boonen moest vorig jaar stoppen met koersen door hartproblemen. Het is duidelijk dat Boonen afziet in zijn training: "Vroeger deed hij mij pijn met de fiets, nu met de scooter."