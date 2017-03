Wie wordt nieuwe bondscoach van Nederland? Ook Preud'homme genoemd

Na de blamerende 2-0-nederlaag zaterdag in Bulgarije lijkt het WK 2018 voor Nederlander ver weg. Danny Blind moest de rekening betalen. Bij onze noorderburen is de zoektocht naar zijn opvolger ondertussen een nationale discussie geworden. Van Gaal, Jans, Gullit, Ten Cate, Frank de Boer, al dan niet samen met Phillip Cocu, zijn enkele Nederlandse namen. Maar sommigen willen een buitenlander: Ranieri, Klinsmann, Luis Enrique, Wenger of... Michel Preud'homme?