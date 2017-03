Feest bij de Roodkapjes in de korfbaltribune

Zaterdag wordt de finale gespeeld in het korfbal tussen AKC en Scaldis. Als de sfeer zo goed als tijdens de kruisfinales in Herentals, belooft dat in elk geval een feest te worden. Kijk om 19u naar de livestream op Sporza.be.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Feest bij de Roodkapjes in de korfbaltribune

Zaterdag wordt de finale gespeeld in het korfbal tussen AKC en Scaldis. Als de sfeer zo goed als tijdens de kruisfinales in Herentals, belooft dat in elk geval een feest te worden. Kijk om 19u naar de livestream op Sporza.be.