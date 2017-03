Bekijk Sportweekend van 19 maart

Sportweekend brengt uitgebreid verslag uit van de bekerfinale tussen Oostende en Zulte Waregem en laat winnaars en verliezers aan het woord. Voorts is er een verslag van Manchester City-Liverpool en hebben we een exclusief gesprek met Peter Maes, een aantal maanden na zijn ontslag bij Genk. Sportweekend brengt een bezoek aan de Belgian Open Taekwondo en we strikt snowboarden Seppe Smits voor een gesprekje na zijn wereldtitel; We halen ook wielrenner Michal Kwiatkowski voor de camera na zijn zege in Milaan-Sanremo. Tot slot blikken we met Team Belgium vooruit naar de Wereldwinterspelen in Oostenrijk.

