FOTO en VIDEO: Francky Dury wordt benoemd tot ereburger van Zulte

Francky Dury vanmiddag tijdens een viering in Zulte.

Het gemeentebestuur van Zulte draagt Willy Naessens en Francky Dury voor als nieuwe ereburgers. "Als blijk van waardering voor hun uitzonderlijke verdiensten, al tientallen jaren lang, voor het voetbal in Zulte. Willy en Francky vormen een topduo, uniek in het Belgische voetbal", klinkt het in de Oost-Vlaamse gemeente.