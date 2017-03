KVO-supporters nemen de gocart naar de Heizel

Vanochtend is een studentenclub vertrokken vanuit Oostende naar Brussel (video). Straks begint een groep leraren aan de tocht van 139 kilometer.

"We vertrekken om 18u aan de Versluys Arena", vertelt Brian Degraeve, leraar lichamelijke opvoeding. "We fietsen de hele nacht door. Volgens het snelste schema zijn we om 11u in Brussel. Ten laatste om 16u willen we aankomen."

"Wij leveren een buitengewone prestatie", gaat Brian Degraeve voort. "Hopelijk doen de spelers van KV Oostende dat ook. Dan keren we met de Croky Cup naar huis. Wel met de bus", lacht hij.