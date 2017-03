VIDEO: Tuur Dierckx komt belofte na en springt in Antwerpse vijver

Tuur Dierckx kwam zijn belofte na en sprong in de vijver. Tuur Dierckx kwam zijn belofte na en sprong in de vijver.

Voor de kampioenenmatch tegen Roeselare beloofde Antwerp-speler Tuur Dierckx dat hij in de vijver voor het Bosuil-stadion zou springen als zijn club kampioen werd. Nu dat gelukt is, kwam het nummer 55 zijn belofte na. De Ideale Wereld was erbij en had een passende badmuts bij. Kijk voor het volledige verslag vanavond naar De Ideale Wereld om 22u07 op Canvas.