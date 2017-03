Bekijk Sportweekend van 12 maart

Sportweekend brengt uitgebreid verslag uit van de slotspeeldag in de eerste klasse. We volgen fans en sterke man Patrick Decuyper van Antwerp na de promotie van zaterdagavond. Voorts zijn er verslagen van Parijs-Nice en het BK veldlopen in Wachtebeke. En we sluiten af in schoonheid met een gesprek met de wereldkampioen Peter Sagan.

