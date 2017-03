Voorzichtig met het porselein, Peter

Peter Sagan zit in zijn carrière al aan 6 ritzeges in de Tirreno. Leuk, maar echt onder de indruk is hij niet. "In Californië (15 zeges, red) en in Zwitserland (13 stuks, red) ben ik recordhouder", vertelt hij aan onze reporter.

"Winnen is altijd beter dan een podiumplaats. Ik ben blij met mijn ritzege. Vorig jaar won ik hier niks. Het belangrijkste is dat ik goed blijf voor de klassiekers."