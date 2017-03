Hazard over pass met zijn rug: "Ik wil de fans een beetje verwennen"

Red Bull Gone With The Wind geeft je vleugels. Letterlijk.

De deelnemers stonden zaterdagochtend voor een loodzware opdracht: eerst één kilometer tegen de wind in lopen mét hun kitemateriaal, om daarna de gure Noordzee op te gaan en binnen een tijdslimiet van 50 minuten zoveel mogelijk airtime te verzamelen. Axel Tack werd de gelukkige winnaar.

