Tom Waes: "Als Antwerp zaterdag promoveert, zal je me horen tot in Brussel"

Sportweekend brengt uitgebreid verslag uit van de voorlaatste speeldag in de Jupiler Pro League. Voorts zijn er verslagen van de eerste rit van Parijs-Nice, Antwerp-Roeselare in 1B, Tottenham-Everton en Liverpool-Arsenal. We vragen ons af waarom het misloopt voor Bart Swings dit seizoen en volgen de tafeltennisbroers Devos in de droom om samen de Spelen van Tokio te halen. Tot slot heeft Sportweekend een uitgebreid gesprek met zwemmer Louis Croenen.