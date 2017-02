KVM-speler Vitas laat gezicht van zijn vrouw op lichaam tatoeëren

instagram snezana511sneki Zoek de 7 verschillen. Links mevrouw Vitas, rechts de getatoeëerde versie. Zoek de 7 verschillen. Links mevrouw Vitas, rechts de getatoeëerde versie.

Opmerkelijke tatoeages bij voetballers, daar kijken we niet meer van op. Maar Uros Vitas, verdediger bij KV Mechelen, bakt het wel heel bruin. Hij is zo overtuigd van zijn liefde voor zijn vrouw Snezena dat hij haar ogen, neus en mond op zijn rechterzijde heeft laten tatoeëren. Snezena vindt het in ieder geval schitterend.