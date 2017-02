Olympische turnheldin van 1972 verkoopt haar medailles voor 333.500 dollar

Olga Korboet is een van de grootste namen die het turnen heeft voortgebracht. In 1972 liet de Wit-Russin op haar 17e de monden in de hele wereld openvallen met spectaculaire bewegingen op de brug met ongelijke leggers. Zo werd de Korboet-flip naar haar genoemd.

De Mus van Minsk, zo luidde haar bijnaam, sprokkelde in München drie gouden medailles en één zilveren plak. Vier jaar later deed ze er in Montreal een gouden en zilveren bij.

In 1991 emigreerde Korboet met haar gezin naar de Verenigde Staten. Ze vreesde gezondheidsproblemen door de nasleep van de kernramp in Tsjernobil vijf jaar eerder. In de VS vond ze werk als turncoach en hield ze motivatiespeeches in bedrijven.

Maar blijkbaar zit de intussen 61-jarige Korboet op droog zaad, want afgelopen weekend liet ze 32 voorwerpen veilen om weer wat geld op haar bankrekening te krijgen. In totaal leverde de veiling 335.500 dollar op. De gouden teammedaille van 1972 leverde het meeste op: 66.000 dollar.