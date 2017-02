Wat u niet zag in De Kleedkamer: hoe Amokachi een vrouw zag en meteen ten huwelijk vroeg

Ze begreep er zelf niks van, maar het was liefde op het eerste gezicht. Ik heb diezelfde avond toestemming gevraagd aan haar vader en zes maanden later zijn we getrouwd.

Ze begreep er zelf niks van, maar het was liefde op het eerste gezicht. Ik heb diezelfde avond toestemming gevraagd aan haar vader en zes maanden later zijn we getrouwd.

Zo vertelde Amokachi aan De Kleedkamer-interviewer Ruben Van Gucht hoe hij zijn vrouw ontmoette. Een geheel toevallige ontmoeting was het, maar wel eentje die zijn leven een nieuwe wending gaf.

"Ik kwam samen met Jay-Jay Okocha in een hotel aan waar we met de Nigeriaanse ploeg zouden verblijven, toen de mensen aan de receptie ons zeiden dat de kamers nog niet klaar waren. "Wacht even in de bar", zeiden ze."

"In die bar zat een vrouw die ik meteen zag zitten. "Dat wordt mijn vrouw", zei ik tegen Jay-Jay. "Hoe kan je dat nu zo plots zeggen?", antwoordde Jay-Jay. Ik herhaalde: "Dit wordt mijn vrouw!".

"Zij sprak Frans, Arabisch en Italiaans. Ik alleen Engels. Daarom heb ik de vertaler van de ploeg gebeld en hem opgedragen aan die vrouw te zeggen dat ik haar zag zitten."

"Dat heeft hij gedaan. Ik voegde eraan toe dat ik met haar wilde trouwen. Ze begreep er zelf niks van, maar het was liefde op het eerste gezicht. Ik heb diezelfde avond toestemming gevraagd aan haar vader en zes maanden later zijn we getrouwd."