Armstrong wordt samen met "verbrande" US Postal-maats derde in 24 Uren-MTB-race

Lance Armstrong, George Hincapie, Christian Vande Velde en Dylan Casey, ex-teammaats van het vroegere US Postal, hebben zich het voorbije weekend in weer en wind geamuseerd op de mountainbike in de 24 Hours of Old Pueblo, een wedstrijd over 24 uur in Tucson, Arizona. Ze finishten als derde.