Braziliaan Everton Luiz in tranen na aanhoudende racistische gezangen

Racisme is al decennialang een groot probleem in het Servische voetbal en de supporters van Rad spelen er vaak een bedenkelijke hoofdrol in.

In de uitmatch tegen Partizan Belgrado richtten ze hun pijlen op de donkere Braziliaanse middenvelder Everton Luiz, die sinds dit seizoen voor topclub Partizan speelt.

Een beledigend spandoek werd op verzoek van de scheidsrechter nog weggehaald, maar de oerwoudgeluiden en andere beschimpingen bleven de hele match aanhouden.

Na de match, die Partizan met 1-0 won, werd het Everton Luiz allemaal wat te veel. Hij toonde zijn middenvinger naar de Rad-fans en kon zijn tranen niet bedwingen. Gelukkig waren zijn ploegmaats er om hem te troosten.