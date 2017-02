Van Echelpoel maakt supporterslied voor Tom Boonen: #ZietDenTom

het is wee zondag en ik hem al kaaiveul goesting om te hangen in de zetel, doar te volgen zonder op te staan

ik zen goan daanse en goan sjansen mee men moaten en ik was wee loat thuis, zen wee veu te lang deugegaan

ik pak nen douche en kam m’n haar, kies ne onesie mee wa zjaar pak nen duvel mee wa keis en ook wa salami

dan nodde zetel mee men glas, die van ons in een badjas en ik zen kleir veu te goan... de zondag is nog nie gedoan

ik pak het kaske en begin op mn gemakske wa te zappen tottak uitkom bij de koers

ik zenner kleir veur tmag beginne want ik zen een bitje tam.. ma toch nog eerst wa reclam’

toch ma ne wodka mee wa red-bull en pakt gij zelf ok iet die van ons kijkt een precies een klein beetje vies

ziet den Tom jom dieje rappen oap mee zenne geilen blik en zenne strakken baard

ziet den Tom jom dieje rappen oap - zietem Tom jom - zietem Tom

hij is ne wolf - van alle schoapen in de wei makt hai kebab mee samurai

ne pyromaan - hij stekt de koers wer in de fik, belange gennen bangerik

en hij beslist - ofdattem ga lek een raket dan hedde boewene gefret

den dirigent - hij garandeert in zijne kring doe elke velo tringeling

lot ze me denken wasse willen al die mannen on de kaant die stoan te loeren nozzen moves

ge zie ze denken fok doa heddem wee de koning van de baan, ik wou dakkik da had die grooves

ge voelt da ritme hiejel goed, ge zietem goan op zen pedals en rijdt er iedereen af

die boan die is gewoen van hum, Tornado Tom hij is de man hij plekt ze tegen het behang