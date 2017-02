Rode Duivels plagen elkaar graag, maar zeggen neen tegen pesten

Vandaag start de Vlaamse week tegen Pesten. Ook de Rode Duivels steunen de actie want "iedereen is uniek, laat de lol in je sport niet verpesten". Mertens, De Bruyne, Vertonghen en co maken daarom, net als veel andere sporters, het time-out)gebaar tegen pesten. Het filmpje opnemen zorgde voor de nodige hilariteit, want elkaar plagen en dollen met elkaar doen de Rode Duivels uiteraard wel heel graag.