De eigenaars van Boston Barber & Tattoo Company kregen na de Super Bowl-overwinning van de Patriots veel aanvragen voor Patriots-tattoos. Toch sprong er één extra in het oog: een superfan wilde een tattoo van het gezicht van Tom Brady op zijn achterwerk.

"Hij had de avond ervoor beslist dat hij dit wou doen", zegt tattoo-artieste Emily Arsenault. "We kregen veel dronken mensen over de vloer, maar hij was de kalmste van allemaal".