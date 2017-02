Verwarde en vermiste zwemkampioen Grant Hackett is terecht

De foto zou echter van een tijdje geleden dateren en niks met broer Craig te maken hebben. "Grant is een gevaar voor zichzelf en de maatschappij", zegt Craig over de zwemkampioen, die een van de beste langeafstandzwemmers aller tijden is.

"Grant is in de war en heeft dringend hulp nodig", voegt vader Neville Hackett daaraan toe. "Als iemand Grant ziet, bel dan de pers, de politie of onze familie. Grant, laat alsjeblieft weten waar je bent, we houden van je en willen je helpen."

Een paar uur na de oproep kwam er goed nieuws. Hackett nam zelf contact op met de politie van Gold Coast en zei dat er niks aan de hand is met hem.