Ben jij de beste in FIFA? Dan zoekt Anderlecht jou

Nu kiest ook Anderlecht ervoor om een competitieve FIFA-speler te contracteren. Hij zal kunnen genieten van dezelfde voordelen als de andere sporters in de club. Zo zegt RSCA training en medische begeleiding te voorzien voor hun toekomstige talent.

Om de juiste speler te vinden zal Anderlecht een FIFA-toernooi organiseren. Wie de winnaar hiervan wordt, krijgt een contract. Enkel goed zijn in het spelletje is niet voldoende. Ook tactisch vernuft is een must.

Youri Tielemans, die zelf ook vaak FIFA speelt, vindt het wel een leuk idee: "Het is leuk voor de jongeren dat ze een game hebben om te spelen. Het is goed dat ze iets hebben om zich bezig te houden".

Op de vraag als hij zelf met Anderlecht speelt reageerde hij: "Ik denk dat de Belgische clubs wat te traag spelen op het spel. Dat maakt het minder leuk." Of dat aan hen of aan EA Sports ligt, laat hij in het midden.