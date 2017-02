Cavendish valt uit de lucht: "Heb ik de Asia Tour gewonnen in 2016?"

De Asia Tour beloont de renner die de meeste UCI-punten wist te sprokkelen op het Aziatische continent. Mark Cavendish profiteert vooral van zijn tweede plaats op het WK in Doha. Dankzij overwinningen in Qatar en Abu Dhabi ging hij alsnog wereldkampioen Peter Sagan voorbij.

België deed het trouwens ook niet slecht in deze onderbelichte nevencategorieën. Zo won Greg Van Avermaet de America Tour, vooral dankzij zijn olympische titel en zijn zege in Montréal. Baptiste Planckaert was de eindwinnaar in de meer felbevochten Europe Tour.