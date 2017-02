VIDEO: Don't mess with the goalkeeper in NHL

De Vancouver Canucks gingen zondag op bezoek bij de Buffalo Sabres in New York. De bezoekers wonnen het pleit met 2-4 na een prachtprestatie van Burrows, goed voor een goal en assist.

Maar zijn meest opvallende actie was een incident met thuisdoelman Robin Lehner. Die stak zijn stick waar het niet hoorde, waarop Burrows met een duw reageerde. Het hek was van de dam. De ref probeerde het brandje te blussen, maar een Buffalo-verdediger nam de spits te grazen.

Burrows relativeerde zijn robbertje met Lehner: "Het stelde niet veel voor. Ik weet dat er een ongeschreven wet is dat je niet vecht met een doelman. Ik stelde me gewoon defensief op en vroeg wat hij wel aan het doen was. Hij leek vrij boos en gaf me een fikse duw. Plots kwam er dan die verdediger van bijna 2 meter op mij af. Hij leek niet al te blij."