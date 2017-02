85-jarige Nepalees wil klimmen naar de top van de Mount Everest (8.848m)

Een aardbeving en lawines dwarsboomden 2 jaar geleden zijn plannen om de Mount Everest te beklimmen. Nu staat de 85-jarige Min Bahadur Sherchan meer dan ooit te popelen om zijn droom te verwezenlijken: opnieuw de oudste bergbeklimmer zijn op de top van de Mount Everest.

Momenteel is die titel in handen van de Japanner Yuichiro Miura die in 2013 op zijn 80e stond te pronken op 8.848 meter hoogte. Ook Sherchan (die tussen 2008 en 2013 de oudste bergbeklimmer was op de Mount Everest) probeerde toen het dak van de wereld te bereiken. Maar dat was toen te hoog gegrepen. Heeft hij binnenkort meer succes?