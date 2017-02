Wiggins loopt een beenbreukje op tijdens skitraining voor tv-programma

Bekijk sportweekend van 12 februari

Sportweekend brengt uitgebreid verslag uit van de topper Anderlecht-Zulte Waregem. We blikken terug op de pijnlijke thuisnederlaag van Gent, en de belangrijke zege van Lierse in 1B tegen Antwerp. We zien de Black Devils verliezen van Georgië in het rugby en Elise Mertens bezorgt België de Fed Cup-zege tegen Roemenië. David Goffin grijpt naast toernooiwinst in Sofia en Van Aert ziet Van der Poel opnieuw winnen in het veldrijden. Herentals wint de bekerfinale in het ijshockey, Roeselare en Asterix veroveren de bekers in het volleybal. Tot slot heeft Sportweekend ook een uitgebreid gesprek met Gianni Meersman.

