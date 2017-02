Voormalig toptalent Royston Drenthe (29) wordt rapper

Serge Baguet: van dakwerker tot winnaar in de Tour

Serge Baguet werd wereldberoemd in België na zijn ritzege in de Tour van 2001, en dan vooral dankzij zijn sappige uitspraak "Lelli! Als hij gewonnen had, ik deed hem duud." en zijn emotionele omhelzing met ploegleider Jef Braeckevelt.

