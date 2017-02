VIDEO: Marcus "Mad Max" Stöckl verbreekt snelheidsrecord op fiets: 167,6 km/u

De Oostenrijker Marcus Stöckl heeft zijn bijnaam Mad Max niet gestolen. In een woestijn in Chili verbeterde hij zijn eigen snelheidsrecord op een mountainbike. Bij zijn 9e poging denderde hij de berg af met 167,6 km/u. "Het was een hele uitdaging, want de grond was erg los en rotsachtig in het begin. 120 km/u ging vanzelf, daarna werd het echt moeilijk. Vanaf 160 km/u was het vechten. De weerstand was ongelooflijk.