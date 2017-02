VIDEO: Dolle toestanden in 4e provinciale: ref bolt het af, keeper maakt gelijk in slot

De ref hield het iets meer dan een uur uit, maar dan was hij het beu. De ref hield het iets meer dan een uur uit, maar dan was hij het beu.

De match tussen BS Sport en Racing Boxberg in 4e provinciale C (Limburg) is helemaal ontspoord. De ref werd er zowaar moedeloos van: "Wat moet ik doen? Jullie luisteren niet naar mij? Ik wil gewoon dat dit ophoudt", zei hij, waarna hij het afstapte. Maar daarmee was het wedstrijdverhaal nog niet geschreven.